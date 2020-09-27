За эмоциональным поединком с брестским "Динамо" Лисовский наблюдал относительно спокойно и в компании тренерского штаба. Лишь изредка специалист выходил к бровке, чтобы дать команде ценные указания.





Брестское "Динамо" в Борисов приехало в усеченном составе. Лидеры команды Артем Милевский, Диалло и Кики Габи накануне почувствовали недомогание: "Потери серьезные. Увы, эти трое сегодня не смогли принять участие в игре. Надеюсь на их скорейшее выздоровление", — сказал после игры коуч действующих чемпионов страны Сергей Ковальчук.





У БАТЭ из-за положительного теста на коронавирус до сих пор вне игры Игорь Стасевич и Станислав Драгун. О их сроках возвращения в состав Лисовский ответил в режиме Кучука: "Этот вопрос нужно задать докторам". Хотя после такой концовки такого матча вообще не особо хотелось распинаться на пресс-конференции.





Игру посетили чуть больше трех тысяч болельщиков. Такая низкая посещаемость связана с последними требованиями БФФ, согласно которым в продажу поступают лишь 25 процентов билетов от номинальной вместимости стадиона. Официальная причина такого решения — антикоронавирусные меры. Собственно, поэтому зрители должны сидеть в шахматном порядке. Но, откровенно говоря, на "Борисов-Арене" никто на это не обращал внимания. Возникает вопрос: зачем тогда ограничивать количество билетов, если социальное дистанцирование все равно не соблюдено, а на маски многие "забили" еще в июле?..





"Было приятно играть. Люди пришли, атмосфера — супер", — несмотря ни на что в восторге остался хавбек брестчан Павел Савицкий.





Первый тайм и начало второго остались за гостями. За стартовые 45 минут борисовчане лишь раз пробили в створ. у брестчан таких выстрелов было в четыре раза больше. А самый явный момент отличиться упустил форвард борисовчан Милич, пробивший по пустым воротам с пяти метров в сторону трибун.





После второго гола динамовцы отдали инициативу сопернику, а сами стали играть неспешно, аккуратно, как бы чего не вышло. План был хорош, но брестчане явно недооценили Мукама. Эрвейн, выйдя на замену, сразу заработал аут для БАТЭ. А после его вброса нашел в чужой штрафной Нехайчика, который в непростой ситуации перехитрил вратаря. А через несколько минут "желто-синие" сравняли счет: все тот же француз навесил со штрафного, а Неманья Милич на дальней штанге замкнул.





"Если хотим бороться за чемпионство, просто не имеем права допускать подобные ошибки. И раньше случалось: даем сопернику задел, потом бежим героически спасать родину. Сегодня по алось. Сравняли счет, находились на эмоциональном подъеме. Думаю, ничейный результат был бы закономерным", — считает голкипер БАТЭ Денис Щербицкий.





Судьбу исхода матча решил эпизод в добавленное время. Сергей Кривец убежал от Якова Филиповича на рандеву с Щербицким. Экс-игрок БАТЭ перебросил голкипера и попал в перекладину. От нее мяч отскочил в поле. Даже с журналистской ложи казалось, что эпизод слишком очевидный — мяч попал в линию. Однако арбитры, которые находились в паре десятков метров от ворот приняли решение засчитать гол.





"Еще в динамике эпизода я успел повернуть голову и увидел, что мяч от перекладины попал в линию. После матча глянул повтор, укрепился во мнении", — уверен Щербицкий.

Вторит ему и Артем Милевский: "Да, не было гола, смотрел десять раз повтор. Тогда, наверное, и четвертого не было бы, но что поделать. Ошиблись в нашу сторону. Это футбол. Брест заслужил сегодня по игре".

Эмоционально на эпизод отреагировал Станислав Драгун: "Красавцы, БФФ, но у вас все равно ничего не получится".

А самого важного — извинений от арбитров — болельщики так и не дождались. Возможно, они и были. Перед футболистами. Позже. Когда эмоции улеглись. А повторы пересмотрены. Однако любители футбола их так и не услышали. Единственная реплика, попавшая в телеэфир, была адресована арбитром Амином Кургхели Денису Щербицкому: "Вы думаете, что мы роботы?" Возможно, если вместо этого были бы произнесены три других слова, "желто-синим" стало бы чуть полегче...

БАТЭ теряет важные очки, дав шанс "Шахтеру" себя догнать (пока по потерянным). А у "Динамо" в четверг исторический матч — игра за выход в групповой этап Лиги Европы. "Сделаем все возможное. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Думаю, подойдем в хорошей форме", — ждет игры Савицкий.

"Все мысли о "Лудогорце". Будем стараться пробиться. Надо биться. Всего одна игра. Шансы у нас есть. Дай бог повезет", — делится ожиданиями Сергей Кривец.

А "Лудогорец", кстати, накануне в матче чемпионата Болгарии одолел промежуточного лидера — "Берое" (2:0). И сам переместился на первую строку турнирной таблицы.







