В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля
B Витебской области в ближайшие годы намерены открыть четыре футбольных поля с синтетическим покрытием, сообщил журналистам перед открытием крытого манежа первый заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Юрий Вергейчик, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам заместителя председателя, в Витебской области футбол и инфраструктура развиваются хорошими темпами. В прошлом году футбольный клуб "Витебск" представлял страну в Лиге Европы. В 2019 году в областном центре провели финал Кубка Беларуси. "В ближайшие годы как минимум два футбольных поля планируем открыть в Витебске, еще по одному - в Орше и Полоцке", - сказал Юрий Вергейчик.
09:04 27/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение