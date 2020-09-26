Степан Попов: «Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме»





- Широко обсуждают ограничительные нововведения Минспорта – так называемое дополнение к профессиональным контрактам. Запрещены интервью без предварительного разрешения, использование «незарегистрированных символов» и т. д. Так что, объявили войну всем подозреваемым в нелояльности власти?





– Не столько война, сколько страх, проявление того, что они действительно боятся перемен. Речь идет не о символах, а об правде и справедливости, которых мы хотим достичь, чтобы нас услышали и поняли высшие чины. Потому что спортсмен – не солдат, ему не обязательно находиться в одном и том же месте в одно и то же время.





Каждый спортсмен готовится индивидуально. Вы можете надавить на врача, учителя, работника, у которых график нормирован. Нас заставлять не нужно, каждый заинтересован поддерживать форму. Я из категории 30+, мне нельзя переборщить с нагрузкой. Поэтому сам чувствую, когда остановиться. Мой тренер видит, какой тренировочный цикл наиболее приемлем. А Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме, – сказал Попов.