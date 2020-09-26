+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Степан Попов: «Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме»

Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» порассуждал о действиях Министерства спорта Беларуси.


- Широко обсуждают ограничительные нововведения Минспорта – так называемое дополнение к профессиональным контрактам. Запрещены интервью без предварительного разрешения, использование «незарегистрированных символов» и т. д. Так что, объявили войну всем подозреваемым в нелояльности власти?

– Не столько война, сколько страх, проявление того, что они действительно боятся перемен. Речь идет не о символах, а об правде и справедливости, которых мы хотим достичь, чтобы нас услышали и поняли высшие чины. Потому что спортсмен – не солдат, ему не обязательно находиться в одном и том же месте в одно и то же время.

Каждый спортсмен готовится индивидуально. Вы можете надавить на врача, учителя, работника, у которых график нормирован. Нас заставлять не нужно, каждый заинтересован поддерживать форму. Я из категории 30+, мне нельзя переборщить с нагрузкой. Поэтому сам чувствую, когда остановиться. Мой тренер видит, какой тренировочный цикл наиболее приемлем. А Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме, – сказал Попов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]