











В марте из-за пандемии коронавируса МОК и оргкомитет ОИ-2020 в Токио приняли решение перенести главные старты четырехлетия на будущий год. Таким образом, как ожидается, Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.





"Мы должны быть готовы к разным сценариям, с которыми мы можем столкнуться в июле и в августе следующего года в мире, но также и в Японии. Мы не можем с точностью сказать, каким будет мир в следующем году, поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям. Это то, что мы делаем с нашими японскими партнерами, но это также правда и в отношении Пекина-2022", – заявил Бах в интервью китайскому телеканалу CGTN.





Бах подчеркнул, что никто не знает точно, сможет ли мир победить COVID-19. В этой связи ситуация будет зависеть не только от условий в принимающей стране, но и от условий Национальных олимпийских комитетов других стран.





"Нужно смотреть, смогут ли атлеты подготовиться, смогут ли они ездить, смогут ли они быть уверены, что приезжают в безопасную среду", – сказал он.





Глава МОК заметил, что в своей работе организация придерживается главного принципа. "Олимпийские игры предоставят среду, которая будет безопасна для всех участников", – пояснил Бах.



