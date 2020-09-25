Хоккей. КХЛ. Минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд

Минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило "Автомобилист" — 4:3. "Зубры" побеждают в четвертом матче подряд после ухода с поста генерального директора клуба Дмитрия Баскова.