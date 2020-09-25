И снова "форс-мажор": матч "Белшина" - "Шахтер" перенесен
Матч «Белшина» – «Шахтер» перенесен с 27 сентября на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств
На основании решения Бюро исполкома АБФФ, в соответствии с пунктом 5.5.4 Статьи 5 регламента чемпионата Беларуси (форс-мажорные обстоятельства – прим.) матч «Белшина» – «Шахтер», включая игру дублирующих составов, перенесен на более поздний срок.
О дате проведения и времени начала данных матчей будет сообщено позднее.
Игра «Белшина» – «Шахтер» должна была состояться 27 сентября в 15.00.
Источник: tribuna.com
17:57 25/09/2020
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