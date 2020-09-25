Она не смогла оставаться аполитичной и осудила насилие и фальсификации на выборах, подписав письмо с требованиями к власти. После этого, по ее словам, в МЧС, где на протяжении восьми лет была трудоустроена спортсменка, дали понять: трудовой контракт с ней продлевать не намерены.





Светлана подписала рапорт на увольнение, а теперь опасается за перспективы в сборной Беларуси. «Честно скажу, рассматриваю вариант смены гражданства», — призналась Куделич в интервью TUT.BY





«Разве человек в погонах не имеет права иначе мыслить и иметь свою гражданскую позицию?»

— Я проходила службу в МЧС на должности инспектора по профессиональной подготовке и спорту сектора идеологической работы и кадрового обеспечения МЧС, была старшим лейтенантом внутренней службы МЧС и оттуда уже откомандирована в Министерство спорта и туризма. Состояла в составе национальной сборной страны по легкой атлетике.





В августе я подписала письмо спортсменов с требованиями к власти. И где-то две недели назад в МЧС со мной начали вести разговоры и разъяснительные беседы насчет моей позиции. Сказали, если отзову свою подпись, все останется как есть, «ты останешься с нами», если нет — сама понимаю свое будущее.





Я парировала: «Я и так с вами. Разве человек в погонах не имеет права как-то иначе мыслить и иметь свою гражданскую позицию?». Мне ответили, что нет: я служу Родине. Спросили, читала ли я то, что подписала. Естественно, я читала — я умею читать и думать!





Тогда мне пояснили, что первый пункт (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. — Прим. TUT.BY) неприемлем, ведь я служу Республике Беларусь и ношу погоны.





На что я ответила, что Беларусь — это народ, поэтому, можно сказать, я служу народу. Я не нарушаю никакие конституционные статьи и законы. Подчеркнула, что не создаю никаких политических партий и не лезу в политику, как мне говорят.





В общем, пыталась донести, что, согласно Конституции, все граждане имеют право на свое мнение и голос. А выходит, что мы не имеем права ни на что — просто должны молчать и подчиняться.





Мне дали понять: хоть я ничего противозаконного не сделала, но не имею права продолжать службу в МЧС.





— То есть предложили написать заявление по собственному желанию и уйти из МЧС?





— Мой контракт действует до 28 сентября. За день до того, как поставить подпись в письме с требованиями к власти, я написала рапорт на продление контракта в МЧС на пять лет, и его одобрили. Но после подписи я стала неугодна.





Во вторник, 22 сентября, меня вызвали в МЧС и сообщили, что рапорт на мое увольнение уже готов, и еще раз разъяснили, за что со мной хотят распрощаться. Предложили разойтись по обоюдному согласию за неделю до истечения контракта.





Я понимала: если не подпишу, меня заставят ходить на службу, лишат возможности тренироваться, будут придираться по любому поводу и в итоге смогут уволить по статье.





И я подписала рапорт: восемь лет службы я гордилась, что имею непосредственное отношение к Министерству по чрезвычайным ситуациям, но больше не вижу себя в этой системе и не хочу связываться с этими людьми, раз не подхожу МЧС по идеологическим мотивам и моя подпись их так компрометирует.





«Мало кто лезет на рожон. Спортсмены не хотят терять место в сборной»

— Все разъяснительные беседы с вами вели представители МЧС, а не Минспорта?





— Да. Со мной также разговаривал Андрей Александрович Гордеев, старший тренер сборной, который отвечает за виды на выносливость.





В октябре в составе сборной Беларуси я должна была ехать на чемпионат мира по полумарафону в Гдыне. Но 17 сентября мне позвонил старший тренер и сказал: так как я и мой личный тренер, он же мой муж, подписали письмо и наши фамилии есть в списке на выезд, то министр не может подписать выезд команды на чемпионат мира.





Он попросил меня как можно скорее решить вопрос с отзывом моей подписи, потому что я якобы подставляю всю команду и стопорю выезд.





Старший тренер отметил, что мы все выступаем против насилия, но первый пункт о политических претензиях коварный и все портит. Он дал мне время подумать и написать в министерстве заявление о том, что я не имею никаких политических претензий [о непризнании результатов выборов].

Конечно, этот чемпионат мира являлся для меня очень важным стартом. И невключение меня в состав — это удар, предательство, ведь я готовилась к этим соревнованиям. Но я все равно ответила, что не буду отзывать подпись и пожелала удачи «на мире».

Старший тренер сказал: «Спасибо, будем стараться, и тебе удачи». После чего меня удалили из командного чата.





Правда, через день я узнала, что вся команда не едет на чемпионат мира. Не знаю, из-за финансовых причин или что у них там произошло.





— Среди тех, кто должен был ехать «на мир», были еще спортсмены, которые не отозвали подпись?





— Я была единственной в этом списке. У нас мало тех, кто подписался под письмом. Даже если многие так и думают, то боятся поставить свою подпись и потерять место в сборной. Поэтому мало кто лезет на рожон.





При этом среди легкоатлетов в целом остались те, кто все же не отозвал свою подпись: Андрей Кравченко, Дарья Борисевич, Оля Мазуренок. На них тоже идет давление, им рассказывают, что может быть с карьерой дальше. Наверное, на моем личном примере в том числе хотят показать последствия.





«Слова Сергея Ковальчука как министра и мужчины обесценились»

— Что лично для вас стало точкой кипения, когда вы поняли, что не можете промолчать и не высказать мнения о событиях в стране?





— Знаете, я не могу жаловаться на свою жизнь. Я жила неплохо, тренировалась, получала поддержку, может, не такую большую, как во многих странах, но достаточную. При этом все, что я получала, я заслужила и заработала кровью и потом. Ничего в моей жизни не было на халяву.





Я много тренировалась, работала и вообще не лезла в политику. И даже не ходила голосовать на выборы-2020. Не то чтобы мне было все равно, кто станет президентом, просто я оставалась на нейтральной стороне.

Но события 10−11 августа меня поразили. Это было страшно!

У меня пострадало много знакомых. И когда после этого тебе в глаза говорят, что это фейк, они все обманывают и красят тела синей краской, чтобы пропиариться или очернить действия ОМОНа, протесты появляются сами по себе.





Конечно, мне пришлось покинуть зону комфорта, чтобы высказаться. Я понимала, какие могут быть последствия. Но из-за несправедливости эмоции бурлили. Я не смогла договориться со своей совестью, потому и высказалась.





— На встрече легкоатлетов с замминистра Александром Бараулей было обещано, что никто из спортсменов не пострадает за свою позицию. Получается, все произошло по-другому?





— Да. Причем перед этим был визит министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. У нас состоялся разговор. Мы обсудили насилие, министр сказал, что мы много смотрим интернет, это всё фейки и неправда. Попросил никуда не лезть, молчать, тренироваться и бегать. Но при этом пообещал, что увольнений и давления [из-за гражданской позиции] не будет. А через пару дней подписал приказ на увольнение нашего директора РЦОП.





Потом последовало увольнение Андрея Кравченко — призера Олимпийских игр и майора КГБ. Нам показали, что в одно мгновение у человека можно забрать все лишь за его иную позицию. При этом слова Сергея Ковальчука как министра и мужчины обесценились, потому что он сказал одно, а сделал по-другому.





На вторую встречу вместо министра приехал уже замминистра. Видимо, министр больше не захотел с нами говорить, потому что было бы много вопросов, на которые пришлось бы отвечать. А так приехал другой человек, который ничего нам не обещал, которому не нужно было извиняться, и начал говорить то же самое.





В день, когда приезжал Барауля, у нас была большая поддержка: в РЦОП собрались журналисты, за окном — небезразличные люди, которые кричали «народ со спортсменами!». Это реально стало большой поддержкой. И, возможно, Барауля не смог сказать того, с чем приехал.





«В эти дни в моих глазах много слез. Но не думаю, что они смогут забрать у меня спорт»

— Вам уже сообщили, что вас убирают из сборной?





— Пока мне сказали только про чемпионат мира. Но старший тренер предупредил, что я могу либо попасть в переменный, то есть самый слабый резервный состав, либо вообще вылечу из сборной.





Аттестация должна состояться в октябре, но меня туда, наверное, не позовут. До аттестации нужно в обязательном порядке пройти медосмотр, и всех спортсменов предупреждают об этом заранее. Но меня до сих пор не уведомили, поэтому я не удивлюсь, если меня не пригласят на аттестацию.





Я пыталась уточнить, за что меня можно выгнать, ведь только в этом году я дважды стала второй на чемпионате Беларуси — на дистанциях пять и десять тысяч метров. В сборной хватает людей, которые бегут медленнее меня. Но, как говорится, был бы человек, а дело найдется.





— Что вам ответили на уточняющие вопросы?





— Сказали, якобы я уже три года не выполняю план. Так этот план я сама пишу со своим личным тренером! Я составляю сильный план, потому что хочу конкурировать на мировом уровне и устанавливать личные рекорды. Я не просто статист в легкой атлетике, и мне неинтересно лишь получать деньги и ездить на сборы.





Я пишу цифры, которые помогают мне прогрессировать. При этом, возможно, я не всегда могу их достичь, потому что спортсмены тоже не роботы. Но мои показатели выше, чем у тех людей, чьи планы не меняются из года в год. Они просто топчутся на месте и отстают от меня на минуту, но зато выполняют план. Понимаете, какие громкие слова?





Если я со своими показателями не заслуживаю быть в сборной, это какой-то нонсенс. Мне до сих пор принадлежит рекорд страны на дистанции три тысячи метров — 8,47 минуты. Этот результат я показала на чемпионате Европы в Праге в 2015 году. За эти годы никто из наших спортсменок «не выбежал» из девяти минут.





— Вы понимаете, что на этом спорт для вас может закончиться?





— Естественно, мне больно и неприятно. В моих глазах в эти дни много слез, но жизнь на этом не заканчивается. Я не думаю, что они смогут забрать у меня спорт.

Я действующая спортсменка, которая по-прежнему стремится на Олимпиаду. И на данный момент мне уже не так важно, под каким флагом.

Конечно, я очень люблю свою страну и не один год ее прославляю, но не исключаю вариант смены спортивного гражданства. Все сделано для того, чтобы меня в Беларуси не было. Но я была и остаюсь патриотом своей родины.





И народная любовь тоже никуда не ушла. Я получила столько поддержки за эти дни — не успеваю читать сообщения! Столько добрых слов — и на удивление ни одного плохого.





Я многое поставила на кон и понимаю, что все равно ничего не поменяю в этой ситуации, но у меня нет сил молчать. Я никого не осуждаю, каждый человек вправе сделать свой выбор, но я не могу договориться со своей совестью.