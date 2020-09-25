+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге, который проводится на грунтовых кортах.


Белоруске понадобилось два дня, чтобы одолеть соперницу. В день матча в четверг дела у Соболенко шли не очень: по ходу игры она проигрывала, но на помощь неожиданно пришел дождь. Судьи приняли решение провести доигровку в пятницу. В итоге Арина в трех сетах сломила сопротивление Синяковой – 2:6, 6:3, 6:3.

Следующей соперницей белоруски станет пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина.



Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20200925/1045757698/Sobolenko-vyshla-v-polufinal-turnira-v-Strasburge.html
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]