



– Какое впечатление на вас произвели недавние события в Беларуси?





– Гнетущее. Даже комментировать здесь нечего. Прошло больше месяца, а никто не наказан, и никто не признает ошибок. На народ как плевали, так и плюют. Никаких сдвигов. К простому человеку относятся, как к гному. И даже не хотят к нему поворачиваться.





– Верите в то, что силовики все же получат наказание за превышение полномочий?





– Верю. Даже если не тут, то… Есть же поговорка: «Бог не фраер, он все видит». Я верю во вселенскую силу добра. Неизвестно, что произойдет потом. Наказание может быть совсем не таким, о котором все думают. Но оно будет.





– Из Минспорта звонили не только вам, но и другим спортсменам. Как относитесь к таким звонкам и давлению?





– Думаю, это проявление страха. Если вы считаете, что сейчас спортсмен не должен иметь своего мнения, не имеет права высказываться и так далее, то увольняйте его. Чего угрожать? Но я вообще не анализирую действия ни министерства спорта, ни кого бы то ни было. Ну, бойтесь дальше, – сказал Руммо.