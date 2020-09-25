Александр Руммо: при моих взглядах быть тренером национальной команды невозможно





Кандидатура Михалева была избрана на состоявшемся в пятницу заседании исполкома ФХБ.





В апреле этого года тренерский совет ФХБ уже включал специалиста в пул кандидатов на эту должность. Тогда Михалев конкурировал с Евгением Есауловым, Алексеем Калюжным и Александром Руммо.





Однако до голосования на исполкоме добрались двое — Андрей Михалев и Александр Руммо. Из девяти членов исполкома, принимавших участие в апрельском онлайн-заседании, четверо (Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик, Михаил Захаров и Сергей Гончаров) отдали свои голоса за назначение главным тренером юношеской (до 17 лет) сборной Андрея Михалева, четыре голоса (Геннадий Савилов, Владимир Проскуров, Павел Михед, Владимир Бережков) получила кандидатура Александра Руммо.





Согласно п.44.7 Устава ФХБ в случае равного количества голосов председатель имеет решающий голос. Таким образом, главным тренером юношеской сборной в апреле был избран Александр Руммо.





На этот раз членами исполкома было решено назначить на пост главкома юношеской сборной Андрея Михалева, получившего поддержку большинства по итогам обсуждений. Планируется, что он будет руководить командой уже в ближайших матчах высшей лиги 27 и 28 сентября, когда "юноши" сразятся с "фармом" гродненского "Немана".





До перехода на тренерскую работу в 2017 году Михалев успел поиграть в белорусской экстралиге, юниорских лигах Северной Америки, Германии и КХЛ. В составе национальной сборной Беларуси нападающий сыграл на восьми чемпионатах мира (2005-2012) и Олимпийских играх в Ванкувере (2010). Дважды становился чемпионом Беларуси — в составе "Керамина" (2007/2008) и "Шахтера" (2014/2015).





С 2017 года Михалев занимал пост ассистента главного тренера в солигорском клубе, с которым завоевывал бронзовые (2018/2019) и серебряные (2017/2018, 2019/2020) медали чемпионата Беларуси, — говорится на сайте ФХБ.



