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Василий Хомутовский: в день ухода из брестского "Динамо" даже не думал увольняться. Это было неожиданно

Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Василий Хомутовский рассказал об уходе из брестского "Динамо" "по согласию сторон".




- Расскажи, как ты писал пост о расставании с брестским "Динамо".

- Много чего хотел сказать, много кого хотел поблагодарить, много хотел написать. Но было очень много эмоций, таких сентиментальных. Многое связано за два года с клубом, болельщиками, сотрудниками. Поэтому пришлось компоновать.

- Ты же в тот день не собирался увольняться?

- Даже не думал. У нас была двухразовая тренировка, и где-то за час до второго занятия поступил звонок от руководства. Был разговор, и мы приняли решение расстаться по обоюдному согласию. По соглашению сторон.

- Ты обшался с руководством, то есть с Зайцевым.

- Мы обсудили некоторые моменты — и приняли такое совместное решение.

- Честно: ты офигел?

- Не ожидал. Все мои высказывания до этого момента, может, и накапливались, но я свою позицию всегда обосновывал, говорил почему и зачем. Думаю, все это вместе…

- Тебе не кажется, что это достаточно наивно, когда ты идешь против государственной повестки и думаешь, что тебя не уволят, так как ты можешь все обосновать?

- Подожди, у нас какой сейчас год?

- 2020-й.

- Я думал, 37-й. Можно вернуться в 37-й год, когда при Сталине ездили черные воронки, и людей забирали за инакомыслие. Дальше ты знаешь.

- Ты не мог поверить в это?

- Не буду говорить, почему мы разошлись — конфиденциальная информация. Но то, что было принято такое решение, для меня было неожиданным. Я ожидал, что рано или поздно такое решение придется…

- Но именно в тот день ты не был готов к этому.

- У меня есть гражданская позиция, от нее не откажусь. Ко всем отношусь с уважением, но отказываться от своей позиции не собираюсь. Все, что я хотел сказать по этому поводу, — сказал Хомутовский в интервью Никите Мелкозерову на YouTube-канале "жизнь-малина".
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