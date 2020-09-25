











- Как ты можешь охарактеризовать сотрудничество с брестским "Динамо"?





- Мы знаем, что я далек от футбола. Моя близкая связь с футболом как раз и заключается в том, что я записал для "Динамо" победный гимн. Это очень приятно и хорошо — иметь в портфолио такую историю. О том, что это был именно победный гимн. Потому что, когда я пишу такую композицию, я закладываю свою энергию туда. Я закладываю энергию атаки, энергию соперничества, энергию победы. И то, что команда подхватила эту энергию… Это отрадно.





И у меня вопрос к вам как к человеку, представляющему команду: а есть у вас ощущение, что эти песни стали командными? Полюбили ли болельщики? Или они все равно поют что-то другое на стадионах? Это важно.





- Я уверен, что они стали по-настоящему народными. Рассказываю реальную историю: небольшой районый центр Жабинка, иду по центральной улице и слышу, как у проезжающего на мотороллере человека на полную валит музыка Сереги. И это происходило повсеместно. На матче, в городе, вокруг стадиона. Было очень много людей, которые тусовались возле трибун с этой песней. Так что это действительно правда. Эти песни стали частью победной истории.





- Я очень рад, что сделал такую работу для клуба. Все знают, что я был щедро оплачен, потому что Александр Николаевич [Зайцев] по-другому не поступает. Но я приобрел больше, чем какой-то гонорар. Я приобрел товарища и новых друзей. Это правда. Мне позволили стать частью успешной истории, — сказал Серега в эфире YouTube-канала "Динамо".



