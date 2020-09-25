Теннис. Егор Герасимов попал под Надаля

В первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000), входящего в серию "Большой шлем", единственный белорус в основной сетке Егор Герасимов (83 АТП) сразится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.