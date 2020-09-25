+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Теннис. Егор Герасимов попал под Надаля

В первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000), входящего в серию "Большой шлем", единственный белорус в основной сетке Егор Герасимов (83 АТП) сразится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.



Отметим, что Надаль — 12-кратный победитель открытого чемпионата Франции.

Стали также известны соперницы белорусок в первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000). Турнир проходит во Франции с 21 сентября по 11 октября. Матчи основной сетки начнутся в воскресенье, 27 сентября.

Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь, 8) — Джессика Пегула (60 ВТА, США)

Виктория Азаренко (14 ВТА, Беларусь, 10) — Данка Ковинич (73 ВТА, Черногория)

Александра Саснович (96 ВТА, Беларусь) - Анна-Лена Фридзам (104 ВТА, Германия)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]