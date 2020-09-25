











- Дмитрий Юрьевич, чем продиктованы решения об отмене матчей экстралиги?





- 30 августа в Гомеле прошло совместное заседание Тренерского совета и Совета директоров клубов. На нем присутствовали представители всех участников экстралиги, за исключением оршанского "Локомотива". На заседании обсуждался, в том числе, вопрос действий клубов и федерации в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки в командах и невозможности, в связи с этим, проводить матчи. Мы четко оговорили и единогласно проголосовали за то, что вирусная инфекция в клубе не является основанием для переноса игры. ФХБ засчитывает команде техническое поражение, а сопернику — техническую победу. При этом за неявку на игру к клубу не применяются меры дисциплинарного взыскания (например, в виде штрафа), с него не снимаются очки. Возражений не было. Все прекрасно осознавали, что чемпионат нужно будет проводить в специфических условиях, с которыми столкнулись не только мы, но и весь мир. Принятое 30 августа решение было официально закреплено Исполкомом, состоявшимся сразу после выборной конференции 9 сентября. Закреплено, подчеркну, также единогласно.





Сложившаяся в "Локомотиве" ситуация не является прецедентом. Данное решение уже применялось на практике в отношении "Пинских ястребов" и юниорской (U18) сборной Беларуси, которые по предписанию органов здравоохранения направлялись на самоизоляцию, матчи с их участием отменялись, командам засчитывались технические поражения. Случай в Орше не первый, но мы надеемся, что последний. Желаем представителям "Локомотива" скорейшего выздоровления и возобновления выступления в чемпионате. Прекрасно знаем, как в Орше любят хоккей, и хотим, чтобы местные болельщики поскорее получили возможность вновь переживать на трибунах за свою команду и просто наслаждаться игрой.





- Почему засчитываются именно технические поражения, а не рассматривается вариант переноса матчей?





- Календарь чемпионата страны является достаточно плотным. Мы понимаем потери, которые несут клубы и болельщики в случае отмены матчей, но в то же время не имеем права допустить срыв установленных сроков проведения турнира. Наша позиция: игры должны проводиться. Федерация находится в постоянном контакте с клубами и оказывает содействие в решении форс-мажорных вопросов.





- Есть ли у команд-участниц чемпионата выход из подобных ситуаций, чтобы не получать "технари" Например, в КХЛ сейчас распространена практика дозаявки молодежи.





- При принятии описанного выше решения мы как раз и брали во внимание регламент КХЛ. Если в команде зафиксирована вирусная инфекция, существует возможность провести матч молодежным составом, на то у представителей экстралиги и есть фарм-клубы. Условно, пятерых заболевших можно заменить пятеркой молодых и все-таки сыграть, а не получить техническое поражение. Дозаявлять в случае необходимости можно хоть всю команду из высшей лиги, — цитирует Баскова hockey.by.



