+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Дмитрий Басков: мы единогласно проголосовали за то, что вирусная инфекция в клубе не является основанием для переноса игры

Председатель ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал ситуации с отменой ряда матчей чемпионата Беларуси из-за коронавируса в клубах.




- Дмитрий Юрьевич, чем продиктованы решения об отмене матчей экстралиги?

- 30 августа в Гомеле прошло совместное заседание Тренерского совета и Совета директоров клубов. На нем присутствовали представители всех участников экстралиги, за исключением оршанского "Локомотива". На заседании обсуждался, в том числе, вопрос действий клубов и федерации в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки в командах и невозможности, в связи с этим, проводить матчи. Мы четко оговорили и единогласно проголосовали за то, что вирусная инфекция в клубе не является основанием для переноса игры. ФХБ засчитывает команде техническое поражение, а сопернику — техническую победу. При этом за неявку на игру к клубу не применяются меры дисциплинарного взыскания (например, в виде штрафа), с него не снимаются очки. Возражений не было. Все прекрасно осознавали, что чемпионат нужно будет проводить в специфических условиях, с которыми столкнулись не только мы, но и весь мир. Принятое 30 августа решение было официально закреплено Исполкомом, состоявшимся сразу после выборной конференции 9 сентября. Закреплено, подчеркну, также единогласно.

Сложившаяся в "Локомотиве" ситуация не является прецедентом. Данное решение уже применялось на практике в отношении "Пинских ястребов" и юниорской (U18) сборной Беларуси, которые по предписанию органов здравоохранения направлялись на самоизоляцию, матчи с их участием отменялись, командам засчитывались технические поражения. Случай в Орше не первый, но мы надеемся, что последний. Желаем представителям "Локомотива" скорейшего выздоровления и возобновления выступления в чемпионате. Прекрасно знаем, как в Орше любят хоккей, и хотим, чтобы местные болельщики поскорее получили возможность вновь переживать на трибунах за свою команду и просто наслаждаться игрой.

- Почему засчитываются именно технические поражения, а не рассматривается вариант переноса матчей?

- Календарь чемпионата страны является достаточно плотным. Мы понимаем потери, которые несут клубы и болельщики в случае отмены матчей, но в то же время не имеем права допустить срыв установленных сроков проведения турнира. Наша позиция: игры должны проводиться. Федерация находится в постоянном контакте с клубами и оказывает содействие в решении форс-мажорных вопросов.

- Есть ли у команд-участниц чемпионата выход из подобных ситуаций, чтобы не получать "технари" Например, в КХЛ сейчас распространена практика дозаявки молодежи.

- При принятии описанного выше решения мы как раз и брали во внимание регламент КХЛ. Если в команде зафиксирована вирусная инфекция, существует возможность провести матч молодежным составом, на то у представителей экстралиги и есть фарм-клубы. Условно, пятерых заболевших можно заменить пятеркой молодых и все-таки сыграть, а не получить техническое поражение. Дозаявлять в случае необходимости можно хоть всю команду из высшей лиги, — цитирует Баскова hockey.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]