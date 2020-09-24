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Звезда футбола Ибрагимович заразился коронавирусом

У шведа нет никаких симптомов болезни.


У 38-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.


"Мы проинформировали компетентные органы здравоохранения, и игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными", — говорится в заявлении клуба.

"Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", – написал Ибрагимович в твиттере.


Таким образом, шведский футболист не поможет своей команде в сегодняшнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Буде/Глимт".

Напомним, Ибрагимович вернулся на в "Милан" в начале 2020 года и в прошлом сезоне забил 11 голов в 20 матчах во всех турнирах.
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