Звезда футбола Ибрагимович заразился коронавирусом

У 38-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.









"Мы проинформировали компетентные органы здравоохранения, и игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными", — говорится в заявлении клуба.





"Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", – написал Ибрагимович в твиттере.









Таким образом, шведский футболист не поможет своей команде в сегодняшнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Буде/Глимт".





Напомним, Ибрагимович вернулся на в "Милан" в начале 2020 года и в прошлом сезоне забил 11 голов в 20 матчах во всех турнирах.