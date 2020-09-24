Оправился: Девятовский удалил пост о том, что Лукашенко - не его президент
Уже бывший председатель БФЛА Вадим Девятовский удалил из своего аккаунта в Facebook пост о президенте.
Напомним, 21 августа Девятовский на своей странице написал: «Лукашенко – не мой президент!!!» Позже он объяснил свой поступок, отметив, что никогда не был за насилие, заявив, что его прежняя позиция по поддержке Лукашенко была ошибочной.
Сегодня Девятовского на посту председателя БФЛА сменил Иван Тихон.
Источник: tribuna.com
16:21 24/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение