Матч завершился со счетом 25:27. В составе белорусского клуба лучше всего проявил себя Марио Панич, на счету которого 8 голов.





После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Мешков Брест" с 2 очками занимает 5-е место в группе "А". Лидирует "Фленсбург" (4 очка). Следом идут "Кельце" (2), "Эльверум" (2) и "Порту" (2). У ПСЖ, "Вардара" и "Пика" набранных очков нет.





В среду, 30 сентября, "Мешков Брест" сыграет с ПСЖ.