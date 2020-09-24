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Суарес плакал, уезжая с базы «Барсы». Он попрощался с игроками команды

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес переходит в «Атлетико».




По информации Marca, уругваец сегодня прибыл на базу, чтобы попрощаться с игроками и персоналом «Барселоны». Покидая спортивный комплекс, Суарес плакал.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.
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