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В числе претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2019/20 исключительно немцы

УЕФА назвал трех номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2019/2020. В их число вошли немецкие специалисты Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг").

Интересно, что четвертое место по количеству голосов также занял немец — наставник "ПСЖ" Томас Тухель, выведший французский клуб в финал Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа с солидным отрывом выиграл английскую премьер-лигу. "Бавария" с Фликом сделала требл, выиграв чемпионат Германии, Кубок страны и Лига чемпионов. "Лейпциг" с Нагельсманом у руля впервые в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов, — отмечает "Чемпионат" со ссылкой на сайт УЕФА.
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