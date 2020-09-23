Интересно, что четвертое место по количеству голосов также занял немец — наставник "ПСЖ" Томас Тухель, выведший французский клуб в финал Лиги чемпионов.





"Ливерпуль" под руководством Клоппа с солидным отрывом выиграл английскую премьер-лигу. "Бавария" с Фликом сделала требл, выиграв чемпионат Германии, Кубок страны и Лига чемпионов. "Лейпциг" с Нагельсманом у руля впервые в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов, — отмечает "Чемпионат" со ссылкой на сайт УЕФА.



