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Артур Удрис: «Из-за давления некоторые ребята свои подписи забрали. Председатель федерации высказала опасения, что волейбол может лишиться финансирования»

Диагональный сборной Беларуси Артур Удрис рассказал о давлении на волейболистов, которые подписали письмо за честные выборы и прекращение насилия.


«Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко заявил, что игроки смешали спорт и политику и из-за этого министр отказывается утвердить списки команды для участия в международных соревнованиях. Он аргументировал это тем, что тот, кто его подписал, идет против государства. Главный тренер клуба Александр Сингаевский (главный тренер «Строителя» – прим.) ребят не поддержал, сказав, что из-за игроков клуб получит штраф. Председатель федерации Алла Тетерина высказала опасения, что волейбол может лишиться финансирования. В итоге, из-за давления ребята свои подписи забрали.

За каждое незаконное увольнение, за каждое ущемления прав придется ответить. Можете скрываться за набившей оскомину фразой: «Мне поступил приказ сверху», можете оправдываться фразой: «Я просто делаю свою работу». Но мы знаем правду и будем об этом говорить про тех, кто эти приказы отдает и про тех, кто их исполняет.

Многие не согласны, но привыкли молчать. Некоторые думают, что другие примут удар на себя, но так не работает. Если хочешь что-то изменить, действуй. Скажи свое слово сегодня! Завтра -может быть уже поздно», – сказал Удрис.
Tribuna
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