



- Все ли получается уладить финансово. Я знаю, что есть вопросы.





– Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось, когда все закрывается. Вот-вот. То есть я хочу всех обрадовать: и футболистов, и самих себя. Эта черная полоса уходит.





- Ставили перед собой задачу попасть в Топ-3? Или это нереально было?





– Вначале это, конечно, все непредсказуемо. А уже ближе к концу чемпионата задумываешься (смеется – Tribuna.com), – сказал Мельников в эфире «Спорт-кадра».