



Вылезли напоминания. Прошел год!





От воспоминаний меня бросает в дрожь.





Но... Помню все, как будто это было вчера... Так больно, тяжело, невыносимо жарко мне еще не было никогда в моей долгой нелегкой карьере! У меня был выбор: сойти или продолжить мучения при 40 градусах и 80% влажности! Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляю свою страну, Республику Беларусь, и не имею права ее недостойно представить! Об этом многие из руководителей напоминали нам, хотя мы сами все знаем.





Жертвуя собой и своим здоровьем, я преодолела эти долгие, страшные, невыносимо тяжелые 42 км! Мое обезвоженное, уставшее тело плюхнулось на раскаленный асфальт! Я была счастлива, что сделала. Я выстояла, я добежала! Поверьте, это было сложно.





Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище... В тот день условия были не для бега и даже не для прогулок...





О том, что я промучилась ночь с болями в теле и животе, а затем четыре месяца не могла бегать, думаю, мало кому интересно. Но было так!





Так вот, прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы!





Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы! Можно все им — и ничего нельзя нам!





А нет, можно выполнять все то, что приказывают. И только попробуй ослушайся, а если попробуешь высказать свое мнение, быстро распрощаются!





Вот такие законы в моей любимой Беларуси, — написала Куделич.