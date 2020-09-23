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Светлана Куделич: прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны!

Белорусская бегунья Светлана Куделич сообщила в Инстаграме, что ее "выбросили из сборной и уволили с работы". Спортсменка вспомнила, как еще недавно защищала честь страны на "адском марафоне" чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.

Светлана Куделич: прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны!

Вылезли напоминания. Прошел год!

От воспоминаний меня бросает в дрожь.

Но... Помню все, как будто это было вчера... Так больно, тяжело, невыносимо жарко мне еще не было никогда в моей долгой нелегкой карьере! У меня был выбор: сойти или продолжить мучения при 40 градусах и 80% влажности! Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляю свою страну, Республику Беларусь, и не имею права ее недостойно представить! Об этом многие из руководителей напоминали нам, хотя мы сами все знаем.

Жертвуя собой и своим здоровьем, я преодолела эти долгие, страшные, невыносимо тяжелые 42 км! Мое обезвоженное, уставшее тело плюхнулось на раскаленный асфальт! Я была счастлива, что сделала. Я выстояла, я добежала! Поверьте, это было сложно.

Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище... В тот день условия были не для бега и даже не для прогулок...

О том, что я промучилась ночь с болями в теле и животе, а затем четыре месяца не могла бегать, думаю, мало кому интересно. Но было так!

Так вот, прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы!

Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы! Можно все им — и ничего нельзя нам!

А нет, можно выполнять все то, что приказывают. И только попробуй ослушайся, а если попробуешь высказать свое мнение, быстро распрощаются!

Вот такие законы в моей любимой Беларуси, — написала Куделич.
Прессбол
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