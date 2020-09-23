











- Форма Арямнова? Не присутствовал на тренировочном процессе. Он находится в "Стайках", но не принял участия в соревнованиях. Я спрашивал, планирует ли он выступать. Он сказал, что планирует. Но не выступил.





- Наказан как-то будет?





- Естественно. Тренеры будут делать выводы, федерация.





- До пандемии Арямнова называли едва ли не главным претендентом на единственную путевку на Олимпиаду...





- Почему вы так конкретно говорите, что Арямнов? В мужской сборной на первом месте шел Тихонцов как чемпион мира и Европы. Андрей был второй. Но у нас есть еще Асаенок, который очень достойно выступил на этом чемпионате. Есть и Зезюлин. У нас нельзя однозначно говорить, что есть Арямнов — и все.



