«Чиновники белорусского спорта, пришло время обратиться и к вам. Не за закрытыми дверями, как вы любите, а публично, чтобы слышали и знали все», – обратились спортсмены.





«Вы приходите к честным спортсменам и угрожаете им. Давите, запугиваете, заставляете забирать свои подписи и отказываться от своих слов. При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим. Вы угрожаете здоровью наших семей и детей. Значит, завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ. Потому что мы говорим и будем говорить правду открыто. Так, как есть», – предупредили звезды белорусского спорта.

Спортсмены подчеркнули, что не заберут свои слова обратно.

«Страна узнает про каждого Максима, который будет звонить на наши телефоны. Мы не забираем свои слова обратно, потому что это ваши трусливые методы», – сказано в видеообращении.





«Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое, а вместо двух — четверо», — уверены топы белорусского спорта.





В ролике снялись главный тренер ГК «Витязь», многократный чемпион Беларуси Константин Яковлев, трехкратный призер олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя, бывший тренер брестского «Динамо», чемпион Беларуси по футболу Василий Хомутовский, призер Олимпийских игр, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по легкой атлетике Андрей Кравченко, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси по волейболу Артур Удрис, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, двукратный призер чемпионатов мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин, призер чемпионата Европы по баскетболу Елена Левченко, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и чемпион Беларуси и Украины по баскетболу Егор Мещеряков.