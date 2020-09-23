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Более десяти юных футболистов пострадали от удара молнии в Швейцарии

Молния попала в футбольное поле в швейцарском Абтвиле во время игры юношеских команд. В результате пострадали 14 подростков. Об этом сообщает издание St.Galler Tagblatt со ссылкой на полицию кантона Санкт-Галлен.



Один футболист получил серьезную травму в результате поражения электрическим током. «Пострадали 14 юношей в возрасте от 15 до 16 лет. Они были доставлены в больницы», — сказал представитель полиции.

Во время грозы на поле играли молодежные команды «Абтвиль-Энгельбург» и «Мюнстерлинген». Никто из зрителей не пострадал.
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