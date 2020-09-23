Более десяти юных футболистов пострадали от удара молнии в Швейцарии









Один футболист получил серьезную травму в результате поражения электрическим током. «Пострадали 14 юношей в возрасте от 15 до 16 лет. Они были доставлены в больницы», — сказал представитель полиции.





Во время грозы на поле играли молодежные команды «Абтвиль-Энгельбург» и «Мюнстерлинген». Никто из зрителей не пострадал.



