Сейчас руководство латвийского клуба решает с КХЛ вопрос о переносе нескольких матчей. Среди них — поединок с минским "Динамо", который должен был пройти 1 октября в столице Латвии. В этот день он точно не пройдёт.





Pижское "Динамо" — третий клуб КХЛ, который из-за распространения коронавируса вынужденно берёт паузу в чемпионате. Раньше это сделали "Йокерит" и "Борис".