Рижское "Динамо" попало на карантин, матч с минским "Динамо" не состоится
Хоккейное рижское "Динамо" попало на карантин до 5 октября. В клубе положительные тесты на коронавирус у десятка человек. Точно известно, что среди них есть пять хоккеистов основной команды, сообщает ria.ru.
Сейчас руководство латвийского клуба решает с КХЛ вопрос о переносе нескольких матчей. Среди них — поединок с минским "Динамо", который должен был пройти 1 октября в столице Латвии. В этот день он точно не пройдёт.
Pижское "Динамо" — третий клуб КХЛ, который из-за распространения коронавируса вынужденно берёт паузу в чемпионате. Раньше это сделали "Йокерит" и "Борис".
07:36 23/09/2020
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