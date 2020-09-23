+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Рижское "Динамо" попало на карантин, матч с минским "Динамо" не состоится

Хоккейное рижское "Динамо" попало на карантин до 5 октября. В клубе положительные тесты на коронавирус у десятка человек. Точно известно, что среди них есть пять хоккеистов основной команды, сообщает ria.ru.

Сейчас руководство латвийского клуба решает с КХЛ вопрос о переносе нескольких матчей. Среди них — поединок с минским "Динамо", который должен был пройти 1 октября в столице Латвии. В этот день он точно не пройдёт.

Pижское "Динамо" — третий клуб КХЛ, который из-за распространения коронавируса вынужденно берёт паузу в чемпионате. Раньше это сделали "Йокерит" и "Борис".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]