



По данным Tribuna.com , речь точно идет о трех бойцах:





– Сергее Скибе, который является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу и таиландскому боксу, 3-кратным чемпион мира, 8-кратным обладатель Кубка мира, человеком года Витебщины в 2013 году и состоит в национальной сборной Беларуси с 2002 года по настоящее время.





- Дмитрии Баранове, который является мастером спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу, чемпиона мира и неоднократным призером чемпионатов мира, 3-кратным обладателем Кубка мира, многократным победителем и призером чемпионата Европы, 9-кратным чемпионом Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу;





- Александре Купрешкине, который является мастером спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу, 3-кратным победителем Кубка мира и многократным призером чемпионатов мира, неоднократным призером чемпионата Европы по кикбоксингу и таиландскому боксу.





Также под вопросом выступление еще ряда спортсменов, которые подписали обращение.





Известно, что основное давление на спортсменов исходит от заместителя председателя федерации Анатолия Симончика и начальника команды при РЦОП по восточным видам единоборств Екатерины Левоненко.





Отметим, что участие в чемпионатах Беларуси является отборочным этапом для права участия в международных соревнованиях – чемпионат Европы, Кубок мира и чемпионат мира. Таким образом, недопуск к участию автоматически приводит к выбыванию из состава сборной Беларуси.