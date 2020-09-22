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Федерация кикбоксинга Беларуси, которую возглавляет Караев, может не допустить трех спортсменов к чемпионату Беларуси из-за политических взглядов

Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса, председателем которой является министр МВД Юрий Караев рассматривает вопрос о недопуске к чемпионату Республики Беларусь и дисквалификации из федерации спортсменов, которые подписали обращение с осуждением многочисленных фактов фальсификации результатов выборов президента Беларуси, а также проявлений грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.


По данным Tribuna.com, речь точно идет о трех бойцах:

– Сергее Скибе, который является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу и таиландскому боксу, 3-кратным чемпион мира, 8-кратным обладатель Кубка мира, человеком года Витебщины в 2013 году и состоит в национальной сборной Беларуси с 2002 года по настоящее время.

- Дмитрии Баранове, который является мастером спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу, чемпиона мира и неоднократным призером чемпионатов мира, 3-кратным обладателем Кубка мира, многократным победителем и призером чемпионата Европы, 9-кратным чемпионом Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу;

- Александре Купрешкине, который является мастером спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу, 3-кратным победителем Кубка мира и многократным призером чемпионатов мира, неоднократным призером чемпионата Европы по кикбоксингу и таиландскому боксу.

Также под вопросом выступление еще ряда спортсменов, которые подписали обращение.

Известно, что основное давление на спортсменов исходит от заместителя председателя федерации Анатолия Симончика и начальника команды при РЦОП по восточным видам единоборств Екатерины Левоненко.

Отметим, что участие в чемпионатах Беларуси является отборочным этапом для права участия в международных соревнованиях – чемпионат Европы, Кубок мира и чемпионат мира. Таким образом, недопуск к участию автоматически приводит к выбыванию из состава сборной Беларуси.
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