Неймара могут дисквалифицировать за расистские оскорбления





Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар во время скандального матча третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» оскорбил на расистской почве японского защитника соперников Хироки Сакаи.





По информации Daily Mail со ссылкой на радиостанцию Cadena COPE, форвард назвал противника «китайским дерьмом».





Причем, как сообщает источник, у «Марселя» существует доказательство, согласно которому Неймар обозвал Сакаи еще до того, как произошел инцидент с защитником Альваро Гонсалесом, который произошел уже после финального свистка.





Игра состоялась в рамках третьего тура Лиги 1 на родном стадионе «ПСЖ» «Парк де Пренс» и завершилась победой «Марселя» с минимальным счетом – 1:0.





Для парижской команды это поражение стало вторым подряд на старте чемпионата, но даже не результат привлек внимание к поединку, а серьезная потасовка, произошедшая в конце.









По ее итогам судье пришлось удалить сразу пятерых игроков: трех у «ПСЖ» (Леандро Паредеса — вторая желтая карточка, Лейвина Курзаву и Неймара), а также двух у «Марселя» (Дарио Бенедетто — вторая желтая — и Жордана Амави).





Изначально сообщалось, что зачинщиком всего конфликта стал именно Гонсалес. По словам Неймара, испанский футболист по ходу встречи несколько раз оскорблял его на почве расизма, а в конце форвард не выдержал и нанес противнику удар кулаком по затылку, за что и получил красную карточку, а впоследствии – два матча дисквалификации плюс один условно.





Одноклубник Неймара Леандро Паредес получил такое же наказание, Левен Курзава отстранен на шесть матчей, Жордан Амави — на три игры, Дарио Бенедетто — на одну встречу.





После матча клуб из Парижа поддержал бразильского форварда. В заявлении команды отмечено, что Неймар лишь стал жертвой расистских оскорблений со стороны оппонента.





«В обществе нет места расизму. Мы призываем выступать против него во всех сферах жизни и поддерживаем борьбу с ним на протяжении более чем 15 лет», — сказано в сообщении.





Позднее специалисты по чтению по губам расшифровали слова Гонсалеса. По их заключению, игрок во время матча употребил слово «mono», что переводится с испанского языка как «обезьяна».





Парижский клуб намерен использовать это в качестве доказательства вины, при этом в «Марселе» встали на защиту Гонсалеса и осудили разглашение номера телефона игрока в социальных сетях, из-за чего ему стали поступать различные угрозы.





Лига 1 продолжает расследование эпизода. Если будет доказано, что Гонсалес действительно оскорбил Неймара на почве расизма, то ему будет грозить от восьми до десяти матчей дисквалификации.





Однако теперь руководство французского чемпионата также будет рассматривать и ответное заявление «Марселя» о том, что их японский игрок также подвергся расистским оскорблениям. Бразильцу грозит такое же наказание, как и Гонсалесу.





Примечательно то, что дисквалификация до шести игр грозит и футболисту «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Во время скандального эпизода он плюнул в Гонсалеса, эпизод попал на видеозапись.





При этом Лига будет рассматривать плевок не только как оскорбление, но и серьезное нарушение протокола по безопасности, который был введен из-за пандемии коронавируса.