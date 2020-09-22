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Белорус Самсонов избран вице-президентом Европейского союза настольного тенниса

Известный белорусский спортсмен Владимир Самсонов на онлайн-конгрессе Европейского союза настольного тенниса (ETTU) избран вице-президентом этой организации, — сообщает пресс-служба НОКа.



Возглавил союз россиянин Игорь Левитин. В исполнительный комитет ETTU вошли: первый вице–президент Педру Моура (Португалия), вице–президент по финансам Сандра Диатон (Англия), вице–президенты Хейки Ахлерт (Германия), Владимир Самсонов (Беларусь), Соня Грефберг (Финляндия), Ина Йозепсон (Латвия), Мигель Висенс (Франция).

В ходе голосования за кандидатуру Владимира Самсонова отдано более 80% голосов.
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