



– Вы с большим энтузиазмом, как могло показаться со стороны, делали Европейские игры и довольно профессионально отражали критические стрелы в адрес этого турнира. Прошло больше года после соревнований. У вас мнение о целесообразности проведения Игр в Минске не изменилось?





– Я и сейчас считаю, что для Беларуси это был действительно грандиозный проект. И вся команда, которая была задействована в подготовке Игр, делала это с полной отдачей в очень непростых условиях. У нас было мало времени, имелись сложности с финансированием. Плюс к этому бюрократическая волокита, сложности с рекрутацией персонала, неприятие нормальных менеджерских решений. В общем, все это усложняло подготовку.





Одна из сверхзадач, которые ставили перед собой, – это показать Беларусь европейской, классной, позитивной, динамичной страной, у которой своя история, культура, язык, где живут прекрасные люди.





Опыт, подходы, которые применялись на Играх, были европейские, соответствовали международным стандартам. Все это хотелось потом тиражировать на систему реализации других проектов и госуправления в целом. Основной посыл состоял в том, что людей нужно позитивно стимулировать. Это свобода творчества, минимум идеологии, неформальное лидерство, взаимное уважение.





Оглядываясь назад… К сожалению, можно сказать, что позитивный багаж мероприятия полностью уничтожен. Беларусь снова на первых полосах мировых СМИ, только там теперь кровь и ужас. Никто к нам не приедет как турист. И дело не в коронавирусе. Причина – власть, которая уничтожает своих граждан.





– То есть можно сказать, что ваша работа пошла коту под хвост?





– Да. Два с половиной года работы на позитив, рекламу страны, улучшение имиджа и повышение привлекательности – это все уничтожено.





– Многие просчитывали экономическую целесообразность проведения Европейских игр. Сумма расходов варьировалась от 540 до 840 млн рублей. Власти обещали озвучить доходы от соревнований в начале 2020 года. Но потом все про это забыли. Можете вы рассказать, сколько удалось заработать?





– По моим оценкам, страна от Игр ничего не потеряла. Операционные расходы (зарплаты сотрудников, церемонии открытия и закрытия, проживание и питание гостей) в полной мере были покрыты за счет работы со спонсорами и коммерческой деятельности. Я не склонен относить, например, покупку автобусов к расходам на Игры. Техника еще не один год послужит Минску и Беларуси. Знаю, что коллеги, которые закрывали дирекцию, возвращали остатки денежных средств в бюджет. Страна должна была получить х ший доход в перспективе от иностранных туристов, инвестиций. Но этот план просто уничтожен.





– Если оставить за скобками уровень «звездности» участников Игр, то стоит констатировать, что сборная Беларуси заняла второе общекомандное место, спортсмены получили за медали призовые от государства. В принципе власти стараются не обделять рублем белорусских атлетов. Удивила ли вас реакция спортсменов на происходящие сейчас события? Около 600 человек подписались под обращением прекратить насилие, около 100 футболистов сняли видеообращение.





– Нет. Это реакция любого нормального человека. Около 600 подписантов открытого письма — это показательный результат для людей «вне политики». На многих сейчас давят (спросите у самбиста Степана Попова про сеанс общения с замминистра спорта Михаилом Портным), лишают стипендий (прославленный тренер фристайлистов Николай Козеко попал под раздачу), работы (пловчихе Александре Герасимене не продлили аренду школьных бассейнов). Если кто-то думает, что эти вещи остаются тайной в спортивном сообществе, то это большая ошибка. Нарушение прав спортсменов, вмешательство в дела федераций грозят далеко идущими последствиями в мире спорта, в том числе на международной арене, – сказал Котов.