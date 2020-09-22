2 года назад не стало Анатолия Капского
Ровно два года назад после продолжительной болезни ушел из жизни основатель БАТЭ Анатолий Капский.
В память о своем руководителе клуб инициировал переименование стадиона. Но власти до сих пор откладывают эту процедуру.
Болельщики и специалисты между собой называют «Борисов-Арену» «Капский-Арена». В матч-центре Tribuna.com стадион в Борисове также переименован в честь Анатолия Капского.
В настоящее время председателем БАТЭ является сын Анатолия Капского Андрей.
10:30 22/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение