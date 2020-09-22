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2 года назад не стало Анатолия Капского

Ровно два года назад после продолжительной болезни ушел из жизни основатель БАТЭ Анатолий Капский.

2 года назад не стало Анатолия Капского
В память о своем руководителе клуб инициировал переименование стадиона. Но власти до сих пор откладывают эту процедуру. 

Болельщики и специалисты между собой называют «Борисов-Арену» «Капский-Арена». В матч-центре Tribuna.com стадион в Борисове также переименован в честь Анатолия Капского.

В настоящее время председателем БАТЭ является сын Анатолия Капского Андрей.
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