2 года назад не стало Анатолия Капского

В память о своем руководителе клуб инициировал переименование стадиона. Но власти до сих пор откладывают эту процедуру.





Болельщики и специалисты между собой называют «Борисов-Арену» «Капский-Арена». В матч-центре Tribuna.com стадион в Борисове также переименован в честь Анатолия Капского.





В настоящее время председателем БАТЭ является сын Анатолия Капского Андрей.