В Республиканском центре подготовки по фристайлу подготовили дополнительное соглашение к контрактам, в которых обязывают подписантов знать слова и музыку официального гимна и использовать во время соревнований или государственную, или другую утвержденную официально символику, а также не выступать в СМИ без согласия нанимателя.





Экземпляр допсоглашения публикует belsat







