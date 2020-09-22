+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Денни Хэмлин формируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup

Сообщается, что звездный пилот Даррелл Уоллас уже подписал многолетний контракт о выступлении за коллектив Джордана.

Команда  начнет соревноваться в сезоне 2021 года, утверждает Clutch Points, передает "Чемпионат".


"Когда я рос в Северной Каролине, родители брали братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR", - заявил легендарный баскетболист. 

"Возможность владеть собственной гоночной командой в партнерстве с моим другом Денни Хэмлином и заполучить такого пилота, как Даррелл Уоллас, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством и было немного черных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые сделаны мной для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс создать новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках", - сказал он.

Джордан станет первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]