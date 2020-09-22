Матч «Минчанки» со «Штутгартом» в Лиге Чемпионов отменен из-за коронавируса в белорусском клубе
Матч стартового раунда женской волейбольной Лиги чемпионов между «Минчанкой» и «Штутгартом», который должен был пройти 23 сентября в польской Лодзи, отменен.
Одна из волейболисток белорусского клуба заразилась коронавирусом, и польская сторона отказалась впускать команду на территорию страны, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Таким образом, немецкий клуб выйдет в следующую стадию турнира.
08:31 22/09/2020
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