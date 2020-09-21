Блогер Александр Ивулин выпустил на своем ютуб-канале «ЧестнОК» 30-минутный фильм о демонстранте Никите Кривцове, которого 22 августа нашли мертвым в лесу Партизанского района Минска.





«Никита Кривцов – фанат футбольного клуба «Молодечно» и сборной Беларуси. Его таинственное исчезновение и странная смерть, возможно, самая большая загадка последствий президентских выборов в Беларуси. 9 августа на акции протеста в Молодечно 28-летний парень с бело-красно-белым флагом вышел лицом к лицу к шеренге милиционеров. Через два дня он отправился на работу и пропал без вести. Через одиннадцать – тело Никиты нашли повешенным в Минске. У него осталась жена и маленькая дочь. По этому факту до сих пор не возбуждено уголовного дела, хотя в суицид не верит никто из близких молодого человека», — написал Александр Ивулин в описании под видео.





Он пообщался с супругой Никиты Аленой Кривцовой, его братом и друзьями. Они рассказали, почему не верят в версию милиционеров про самоубийство. Александр Ивулин добавил, что это самое важное видео в истории ютуб-канала «ЧестнОК».









Никита Кривцов – четвертый человек, который погиб в ходе массовых акций протеста против результатов президентских выборов. Его нашли повешенным днем 22 августа в лесу в Партизанском районе Минска, спустя 10 суток после исчезновения. Ранее его жена сообщала, что его телефон последний раз был доступен в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Он находился недалеко от леса.





По словам основателя поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, на теле не было видимых телесных повреждений.





Следственный комитет Беларуси позже заявил, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, что он незадолго до исчезновения разговаривал с женой о разводе. По данным СК, Кривцов не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.





«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», – заявили в СК.





23 августа Алена Кривцова обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту смерти мужа, поскольку не исключала его похищение и убийство.





«Он был очень живым, он любил жизнь и по-человечески не был достаточно силен, чтобы убить себя. У него были большие планы на оставшуюся жизнь, он не собирался ее заканчивать. Совершенно не похоже, что он повесился. Это сделал не он», – считает Алена Кривцова.





Она не верит в версию о том, что причиной самоубийства мужа могло стать их решение о расторжении брака.





«Два года у нас уже были проблемы в браке, мы действительно обсуждали будущий развод, но для него это не было стрессом, мы спокойно об этом говорили. Мы думали, что подадим заявку после сентября, но не назначали конкретную дату. Никита работал, продолжал увлекаться футболом – жил полноценной жизнью. Он не думал о таком конце и не сказал мне», – говорила тогда вдова.





25 августа в Молодечно прошли похороны. Попрощаться с Никитой, помимо родственников и знакомых, приезжали участники футбольного фан-движения из Молодечно, Бреста, Борисова и Минска.



