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Перенесён матч БАТЭ и брестского "Динамо"

Перенесён матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и брестским "Динамо". Он должен был пройти на "Борисов-Арене" 27 сентября, однако пройдёт 26 сентября (начало в 20 часов).

Пресс-служба борисовчан сообщает, что АБФФ пошла навстречу брестским динамовцам, которые и просили о переносе. Дело в том, что чемпионов страны 1 октября ждёт матч плей-офф Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем". "Динамо" получит ещё один день на восстановление и подготовку.
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