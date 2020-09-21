Крутой Николай Козеко. Что мы знаем о великом тренере фристайлистов
Белорусские фристайлисты считаются самым революционным классом белспорта. Спортсмены, тренеры и руководители из этого вида проявили публичное несогласие с процессами, происходящими в Беларуси.
Ответ властей не заставил себя ждать. Спортсменам и тренерам подрезали стипендии, а директора РЦОР по фристайлу Вадима Кривошеева уволили по статье за «плохую идеологическую работу в коллективе».
Под раздачу попал и главный тренер сборной Николай Козеко, у которого после выборов пострадал родственник жены. Один из самых успешных коучей в суверенной истории Беларуси, который, кстати, голосовал за Александра Лукашенко, после 9 августа осудил жестокость силовиков и усомнился в честности выборов.
Вскоре после этого Козеко лишили именной президентской стипендии, а еще требуют вернуть все деньги, полученные по ней с июля 2019-го по июнь 2020-го. Интересно, что подпись под приказом поставил уже новый, уж наверное, идеологически правильный директор РЦОР Сергей Марченко.
Козеко ознакомился с документом и обратился к министру спорта с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий.
«Понимаете, есть перечень положений, за что выдается стипендия, есть перечень, за что она снимается. Все шито белыми нитками. Может, придумают сейчас что-то, какие-то изменения в положения внесут, но это же указ президента, поэтому не думаю, что все будет быстро решаться. Будем смотреть», – прокомментировал ситуацию Козеко.
Вообще, тренер мог не добиться всех своих регалий, если бы не его стойкость и честность. «Трибуна» рассказывает интересные факты о титулованном специалисте.
Вырос в интеллигентной семье
Козеко родился в Минске. Его отец – известный литературный критик Янка Казека (Иван Дорофеевич Козеко). После войны он занимался изучением творчества Кондрата Крапивы и Кузьмы Чорного. Казека был главным редактором издательства «Беларусь». В квартире будущего известного тренера часто бывали известные деятели искусства, говорившие на белорусском языке. Особенно юному Николаю запомнился Петрусь Бровка.
«Его появление [в квартире] любого ставило по стойке смирно. Или это я себе в голове нарисовал?.. Все-таки человек со статусом. Начальник моего отца. А тот же Иван Мележ – рубаха-парень. С первого знакомства захватывал разговор. Литераторы очень любили спорт и всегда интересовались моими делами. У меня тогда как раз стало получаться в прыжках на батуте», – вспоминал тренер.
Мать Козеко родилась в Нью-Йорке в семье иммигранта. По этой причине во времена СССР Николаю приходилось много объясняться перед властями при выездах за границу.
Чемпион СССР
Минчанин занимался прыжками на батуте. Занятия проходили в небольшом здании, которое до сих пор стоит возле станции метро «Немига». Интересно, что еще не так давно там занимались наши фристайлисты.
В 1972 году 22-летний Козеко стал чемпионом СССР. Кто знает, будь тогда прыжки на батуте олимпийским видом (впервые их ввели в программу в 2000-м), каких бы спортивных успехов достиг белорус. Закончив институт физкультуры, а вскоре и спортивную карьеру, Козеко стал тренером по прыжкам в воду.
Во фристайле уже 35 лет
В 1985 году Минск посетил Констинтин Данилов, под руководством которого Козеко прыгал на батуте. Наставник белоруса показал на видеопроигрывателе экс-подопечному новый вид спорта – фристайл. После уговоров Козеко согласился возглавить экспериментальную сборную БССР по новому направлению. Фактически коуч возглавляет команду уже 35 лет!
Начал с трагедии
Через полгода команда отправилась на сборы в Кабардино-Балкарию. Первые тренировки закончились очень неприятным инцидентом – Елена Серкульская приземлилась на голову, сломав шейный отдел позвоночника. Происшествие побудило Спорткомитет СССР уделить больше внимания технике безопасности при занятии фристайлом.
Событие в самом начале тренерской карьеры не сломало Козеко. Специалист продолжил заниматься новым видом спорта и помогать Серкульской, которая вышла замуж и стала чемпионкой мира по танцам на коляске.
С первой Олимпиады вернулся без медалей
На Игры-1994 в Лиллехаммере, первых суверенных для Беларуси, Козеко привез троих воспитанников. Один из них – Алексей Парфенков – неожиданно выиграл квалификацию. До финала оставалось четыре дня. Акробат ходил по деревне, где его уже начали поздравлять с предстоящей победой. Парень перегорел и показал в финальных прыжках результат, далекий от квалификационного. В итоговом протоколе Парфенков оказался всего 12-м.
Козеко вынес урок из дебютной Олимпиады и больше с Игр без медалей не возвращался.
Один из самых успешных тренеров в суверенной истории Беларуси
Специалист воспитал не одно поколение фристайлистов, которые из года в год приносят стране награды. В том числе олимпийские. Всего с Игр подопечные Козеко привезли семь медалей (4+1+2). Больше в зимних видах завоевали лишь биатлонисты – 10 (4+4+3). Но не будем забывать, сколько комплектов медалей разыгрывается в этих видах на Олимпиадах – здесь фристайл заметно уступает.
Государство оценивало заслуги тренера всевозможными наградами. В 1998 году Козеко получил медаль «За трудовые заслуги», в 2010-м награжден Орденом почета. С 2002 по 2014 годы специалист получил Ордена Отечества всех трех ступеней, став полным кавалером. В 2014-м и 2018-м Козеко признавали лучшим тренером страны.
Приглашали за границу, но отказывался
Конечно, такого тренера не раз хотели видеть у себя сборные разных стран. Однако Козеко до сих пор верен Беларуси.
«Лучше, чем дома, мне нигде не будет. Да и всех денег заработать невозможно», – сказал Козеко в одном из интервью.
Учителю олимпийских чемпионов приходится не только руководить тренировочным процессом, но еще заниматься административной работой и лоббировать интересы команды. При этом Козеко все-таки по душе чистый спорт.
«Интерес для меня представляет теперь само расширение человеческих возможностей», – говорил прославленный тренер.
Выдерживал критику от Лукашенко
Случилось это на последней Олимпиаде в Пхенчхане. Квалификационный прыжок Антона Кушнира судьи оценили низкими баллами, что не позволило белорусу пробиться в финал. Козеко опротестовал такое решение. Чуть позже к делу подключился Лукашенко в статусе президента НОК.
При этом он раскритиковал тренерское решение прыгать сложную программу Станиславу Гладченко. По мнению Лукашенко, исполни акробат менее замысловатый прыжок, бронза была бы в кармане. Ответ Козеко не заставил себя ждать. Коуч согласился с критикой, но при этом объяснил логику прыжков подопечного.
«Абсолютно согласен с Александром Григорьевичем, с тактической точки зрения напрашивался более простой прыжок. Вариант тройного сальто с четырьмя винтами, два из которых – в третьем сальто, позволял бороться за медаль. Это третий и самый сложный вариант тройного сальто с четырьмя винтами. Наша беда, что у Гладченко его не было. К сожалению, мы со Стасом его ни разу не пробовали», – разъяснил Козеко.
Филателист, любящий балет
В жизни вне спорта у Козеко две слабости – марки и балет. Любовь к последнему обнаружилась еще в детстве, когда в доме собирался весь цвет столичной литературы. К 70 годам Козеко сохранил любовь к балету, считая его языком, который понятен каждому.
Также специалист не остает от жизни: в своем возрасте он не имеет проблем с техникой и использует iPad для работы и отдыха.
17:19 21/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение