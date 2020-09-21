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Александр Володько о будущем БАТЭ: «Голыми и нищими не будем, но какая-то корректировка будет»

Хавбек БАТЭ Александр Володько порассуждал на тему дальнейшей финансовой стабильности клуба после вылета борисовчан из Лиги Европы после стартового раунда квалификации Лиги Европы, где БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА (0:2).


– Как жить дальше?

– Это вопрос, наверное, не ко мне. Это вопрос к руководителям клуба. Думаю, что голым и нищими не будем, но, наверное, будут какие-то действия, связанные с дальнейшей корректировкой, – сказал Володько в новом выпуске на канале «ЧестнОК».
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