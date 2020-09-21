



– Как жить дальше?





– Это вопрос, наверное, не ко мне. Это вопрос к руководителям клуба. Думаю, что голым и нищими не будем, но, наверное, будут какие-то действия, связанные с дальнейшей корректировкой, – сказал Володько в новом выпуске на канале «ЧестнОК».