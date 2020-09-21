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Ушла и осудила насилие: уволилась помощница Дмитрия Лукашенко

Ксения Валаханович (Голуб) до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба. Как стало известно, она больше не работает на этой должности, пишет tut.by.

Ушла и осудила насилие: уволилась помощница Дмитрия Лукашенко

Что Ксения — больше не помощник Дмитрия Лукашенко, журналисты подтвердили в спортклубе.

— Она здесь не работает, — сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.

Сама Ксения говорить на эту тему отказывается. «Я не даю комментариев по этому поводу», — коротко ответила она.

Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине — неизвестно.

Фото Фейсбук

Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец. Ксения — известная детская поэтесса — на своей страничке после выборов опубликовала также несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.
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