Ушла и осудила насилие: уволилась помощница Дмитрия Лукашенко





Что Ксения — больше не помощник Дмитрия Лукашенко, журналисты подтвердили в спортклубе.





— Она здесь не работает, — сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.





Сама Ксения говорить на эту тему отказывается. «Я не даю комментариев по этому поводу», — коротко ответила она.





Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине — неизвестно.





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Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец. Ксения — известная детская поэтесса — на своей страничке после выборов опубликовала также несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.