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Александр Лисовский: на данный момент Альшевский не в отставке

Тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал выездную победу над "Слуцком" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата страны.



- Все хорошо, доволен ребятами. С учетом того, что пару дней назад у нас была игра с Софией, перелеты, — молодцы. Плюс погодные условия — жара такая. Молодцы. Начало было тяжеленькое, гол пропустили, но разбегались и переломили ход встречи. Красавцы, заслуженная победа.

- Что с эмоциональным фоном в команде после поражения от софийского ЦСКА?

- Конечно, он не лучший, это понятно. Думаю, такими победами мы будем его поднимать.

- Кирилла Альшевского нет, какой статус у бывшего тренера команды? Или он еще действующий?

Как и было. Я старший тренер. Не секрет, что он (Кирилл Альшеский. — Прим.) приболел. Мы знали, что сюда поедем без него. А дальше там уже...

- То есть он не в отставке?

- На данный момент да.

- Каким видите финишный отрезок чемпионата для БАТЭ?

- Каждая игра кубковая. Вот и все. Тяжелые игры — и каждая кубковая. Не смотрим вперед через тур, два. Есть следующий соперник — должны быть готовы к нему на 100%, — сказал Лисовский в эфире "Беларусь 5".
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