Видеофакт: Боец ММА лежа отправил соперника в нокаут
Российский боец смешанного стиля (MMA) Лом-Али Нальгиев нокаутировал соотечественника Иманали Гамзатханова на турнире ACA 111, передает “Чемпионат”.
В ходе поединка Нальгиев оказался в лежачем положении на спине, из которого смог нанести оппоненту удар в голову пяткой. Гамзатханов рухнул на настил, а рефери остановил бой.
Для Нальгиева победа стала 18-й в карьере, он также потерпел восемь поражений. Гамзатханов проиграл четвертый бой в карьере, в его активе 11 побед.
08:20 21/09/2020
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