Видеофакт: Боец ММА лежа отправил соперника в нокаут





В ходе поединка Нальгиев оказался в лежачем положении на спине, из которого смог нанести оппоненту удар в голову пяткой. Гамзатханов рухнул на настил, а рефери остановил бой.





Для Нальгиева победа стала 18-й в карьере, он также потерпел восемь поражений. Гамзатханов проиграл четвертый бой в карьере, в его активе 11 побед.



