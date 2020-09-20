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Восемь футболистов погибли после падения автобуса в реку в Гане

В Гане восемь футболистов молодежной лиги погибли в результате ДТП с автобусом, сообщает портал Sports World Ghana.

Водитель автобуса, перевозившего молодежную команду, не справился с управлением и съехал в реку. Шесть игроков погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Еще четверо футболистов находятся в тяжелом состоянии. Также 24 человека без серьезных травм были доставлены в больницу после аварии.

Отмечается, что команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку.
Oxu.az
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