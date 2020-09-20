



«Пришла информация – Александр Лисовский до конца сезона будет руководить БАТЭ. Закрываем пока сагу о тренерах в Борисове и смотрим футбол в Слуцке», – написал Ходасевич в своем телеграм-канале.





Напомним, вчера журналист Владислав Татур сообщил о том, что БАТЭ решил уволить Кирилла Альшевского с поста главного тренера после вылета команды в стартовом раунде квалификации Лиги Европы от софийского ЦСКА (0:2).



