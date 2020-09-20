Николай Ходасевич: «Пришла информация, что Лисовский до конца сезона будет руководить БАТЭ»
Журналист Николай Ходасевич рассказал о том, что тренер БАТЭ Александр Лисовский будет руководить клубом до конца сезона.
«Пришла информация – Александр Лисовский до конца сезона будет руководить БАТЭ. Закрываем пока сагу о тренерах в Борисове и смотрим футбол в Слуцке», – написал Ходасевич в своем телеграм-канале.
Напомним, вчера журналист Владислав Татур сообщил о том, что БАТЭ решил уволить Кирилла Альшевского с поста главного тренера после вылета команды в стартовом раунде квалификации Лиги Европы от софийского ЦСКА (0:2).
Клуб пока никак не прокомментировал эту информацию. Сегодня также TUT.BYнаписал о том, что Кирилл Альшевский простудился и на сегодняшнем матче чемпионата Беларуси со «Слуцком» клубом будет руководить ассистент Альшевского Александр Лисовский.
15:46 20/09/2020
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