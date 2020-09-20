Василий Уткин: Ганди протестовал не против Лукашенко

– Я смотрю на белорусские протесты... Вы знаете, я человек, конечно, не показательный в этом смысле, но я бы за это время уже устал бы ходить по улицам. Не только потому, что я толстый, потому что я не вижу результата и динамики. Вот и все, – цитирует Василия Уткина Трибуна . – Но я, конечно, слежу со стороны. Я не могу выработать позицию к этой истории, потому что, понимаете, классический пример многими упомянутый, но всеми давно забытый – Ганди с его мирным протестом: друзья мои, вы забываете, что Ганди протестовал не против Лукашенко.





Индия собиралась отделиться от Великобритании, которой управлял вполне просвещенный монарх Георг пятый (я уже не помню, при нем это случилось или при Елизавете Георгиевне) и вообще-то управлял Черчилль, поэтому это не очень уместное сравнение.





Я думаю, что в этой форме это чем-то напоминает приготовление соуса Голландез, который нужно готовить на водяной бане, то есть, чтобы было тепло, но не закипело. Исходом таких кулинарий являются блюда, которые нужно употреблять немедленно, потому что они распадаются. Они ничем не скреплены, они разваливаются на составные части. Это очень большая опасность в таком случае.









Я просто могу констатировать, хотя меня волнует судьба Марии Колесниковой, я уже не слежу в повседневном режиме с утра до вечера и не заглядываю, как там у них. Разумеется, посматриваю, но мой интерес к этому затухает.





Напомним, это не первое высказывание комментатора по поводу белорусских событий. Около месяца назад он сказал: «В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен».