+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Нейрохирург оценил шансы на восстановление Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер останется в том же состоянии, в котором находится сейчас, улучшить его невозможно. С таким заявлением в документальном фильме "Михаэль Шумахер: в поисках правды" выступил нейрохирург Эрих Ридерер.



Врач заявил, что окончательно оправиться от травмы, которую гонщик получил в 2013 году, когда катался на лыжах, невозможно. Он назвал состояние Шумахера "вегетативным".

"Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью небольшие шаги, но не более. Полагаю, это максимум для него. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии. Думаю, что нет", — признался Ридерер.

Причиной этого, по его словам, может быть промедление врачей, к которым гонщик попал сразу после аварии. Они слишком долго принимали решение об операции, которая в результате была сделана только спустя два часа.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы после падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. У него диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. 

В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
РИА Новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]