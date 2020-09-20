



На 1 августа крупные и средние предприятия Беларуси были должны по кредитам и займам 90,1 млрд BYN.





С начала года сумма задолженности выросла на 15%. В 2020 году темпы роста долга по кредитам и займам значительно больше, чем за все предыдущие годы пятилетия. Сравните: за весь 2016 год размер обязательств предприятий увеличился на 4,5%, за 2017 год — на 11,5%, за 2018 год — на 12,5%, за 2019 год — на 5,3%.





Значительная часть кредитов и займов номинирована в иностранной валюте. Это значит, что после того, как выйдет статистика на 1 сентября (это будет в середине октября), сумма долга значительно увеличится. С высокой вероятностью в сентябре будет поставлен исторический рекорд по величине долга. На сегодня этот рекорд равен 93,3 млрд BYN.





В территориальном разрезе больше всего задолжали организации Минска — 21,4 млрд BYN. С начала года их долги увеличились на 14,9%. В областях размеры обязательств по кредитам и займам были следующими: Брестская — 4,7 млрд BYN (+11,7%), Витебская — 7,4 млрд BYN (+14,2%), Гомельская — 16,2 млрд BYN (+15,9%), Гродненская — 18,8 млрд BYN (+17,1%), Минская — 14,4 млрд BYN (+21,4%), Могилевская — 7,1 млрд BYN (+0,8%). В разрезе видов деятельности больше всего накопила долгов промышленность — 49,3 млрд BYN (+12,5%).





Среди отраслей промышленности самые крупные долги по кредитам и займам отмечались в деревообработке и у целлюлозников (8,6 млрд BYN), в пищепроме (7,5 млрд BYN), в машиностроении (5,3 млрд BYN). За пределами промышленности 6 млрд BYN задолжали организации сельского хозяйства, 13,4 млрд BYN — строительства, 3 млрд BYN — оптовой торговли, 3,7 млрд BYN — розничной торговли, 3,5 млрд BYN — транспорта. Часть задолженности по кредитам и займам относится к просроченной. На 1 августа это была сумма, эквивалентная 2,280 млрд BYN.





В региональном отношении самые крупные объемы неплатежей концентрировали Гомельская (609,8 млн BYN) и Минская (595,6 млн BYN) области. Среди видов деятельности больше всего накопили токсичных кредитов и займов промышленность (1,439 млрд BYN) и сельское хозяйство (415,4 млн BYN).





В отраслях промышленности главными проблемными должниками были пищепром (392,8 млн BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (271,6 млн BYN), машиностроители (181,5 млн BYN).