



«БАТЭ при Альшевском оценим позже. Решение смелое, хоть я и не сторонник подобных перестановок за семь туров до конца. Формулировка очевидна: невыполнение одной из задач на сезон. Важно правильно оценивать неудачу в Лиге Европы. Один матч, в гостях, против серьезного соперника, большой фактор невезения.





Так или иначе, Альшевский покидает позицию с трофеем. Спустя пять лет Кубок вернулся в Борисов. Успехов в будущем! Лично мне было приятно работать с Кириллом Петровичем», – написал Татур в своем Telegram-канале.