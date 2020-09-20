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Татур о возможном увольнении Альшевского: «Формулировка очевидна: невыполнение одной из задач на сезон»

Журналист Владислав Татур поделился мнением о возможном увольнении из БАТЭ Кирилла Альшевского.


«БАТЭ при Альшевском оценим позже. Решение смелое, хоть я и не сторонник подобных перестановок за семь туров до конца. Формулировка очевидна: невыполнение одной из задач на сезон. Важно правильно оценивать неудачу в Лиге Европы. Один матч, в гостях, против серьезного соперника, большой фактор невезения.

Так или иначе, Альшевский покидает позицию с трофеем. Спустя пять лет Кубок вернулся в Борисов. Успехов в будущем! Лично мне было приятно работать с Кириллом Петровичем», – написал Татур в своем Telegram-канале.
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