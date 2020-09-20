



«Спортсмены, будьте внимательны и осторожны! Предупредите всех!





Замминистра спорта Михаил Портной занялся запугиванием спортсменов лично. Портной назначает встречи спортсменам или приходит к ним без предупреждения в компании 2-3 амбалов «чтобы поговорить». Общается грубо, угрожает, намекает на физическую расправу над спортсменами и их семьями!!! Один это делать боится, поэтому берет с собой подкрепление.





Вопросы и фразы из методички:





–«Что тебе не нравится?»

- «Вы все проплаченные»

- «Пострадали омоновцы»

- «Уберите подпись»

- «Не ходите на марши»





Мы расцениваем это как обыкновенный рэкет. Сегодня уже известны имена всех, кто ходит с Портным. Старайтесь избегать общения с Портным и его сообщниками! Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие встречи, при попытке застать вас врасплох сразу звоните друзьям, близким или знакомым журналистам!





Спортсмены, проявите солидарность с теми, кому сегодня угрожают, потому что завтра на их месте может оказаться любой из нас!» – говорится в заявлении.