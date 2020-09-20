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Белорусский фонд спортивной солидарности: «Замминистра спорта Портной занялся запугиванием спортсменов»

Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение.


«Спортсмены, будьте внимательны и осторожны! Предупредите всех!

Замминистра спорта Михаил Портной занялся запугиванием спортсменов лично. Портной назначает встречи спортсменам или приходит к ним без предупреждения в компании 2-3 амбалов «чтобы поговорить». Общается грубо, угрожает, намекает на физическую расправу над спортсменами и их семьями!!! Один это делать боится, поэтому берет с собой подкрепление.

Вопросы и фразы из методички:

–«Что тебе не нравится?»
- «Вы все проплаченные»
- «Пострадали омоновцы»
- «Уберите подпись»
- «Не ходите на марши»

Мы расцениваем это как обыкновенный рэкет. Сегодня уже известны имена всех, кто ходит с Портным. Старайтесь избегать общения с Портным и его сообщниками! Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие встречи, при попытке застать вас врасплох сразу звоните друзьям, близким или знакомым журналистам!

Спортсмены, проявите солидарность с теми, кому сегодня угрожают, потому что завтра на их месте может оказаться любой из нас!» – говорится в заявлении.
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