Белорусский фонд спортивной солидарности: «Замминистра спорта Портной занялся запугиванием спортсменов»
Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение.
«Спортсмены, будьте внимательны и осторожны! Предупредите всех!
Замминистра спорта Михаил Портной занялся запугиванием спортсменов лично. Портной назначает встречи спортсменам или приходит к ним без предупреждения в компании 2-3 амбалов «чтобы поговорить». Общается грубо, угрожает, намекает на физическую расправу над спортсменами и их семьями!!! Один это делать боится, поэтому берет с собой подкрепление.
Вопросы и фразы из методички:
–«Что тебе не нравится?»
- «Вы все проплаченные»
- «Пострадали омоновцы»
- «Уберите подпись»
- «Не ходите на марши»
Мы расцениваем это как обыкновенный рэкет. Сегодня уже известны имена всех, кто ходит с Портным. Старайтесь избегать общения с Портным и его сообщниками! Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие встречи, при попытке застать вас врасплох сразу звоните друзьям, близким или знакомым журналистам!
Спортсмены, проявите солидарность с теми, кому сегодня угрожают, потому что завтра на их месте может оказаться любой из нас!» – говорится в заявлении.
08:36 20/09/2020
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