"Сразу три не имеющих мировых аналогов рекорда установили в курортной столице России. Первый - по массовой непрерывной двадцати пятичасовой игре в футбол; второй - беспрерывное участие в двадцати пятичасовом футбольном марафоне легенд российского футбола - Алексея Смертина и Игорь Принь и третий рекорд - самое большее количество участников футбольного матча: в формате 7х7 сыграли 1802 человека", - сообщил "Интерфаксу" спортивный директор ультрамарафона Владислав Фунтяков в субботу.





Он отметил, что двадцать пять часов, сменяя друг друга, на футбольное поле вышли воспитанники спортивных школ курорта, любители и профессионалы футбола.









"Три мировых рекорда зарегистрировал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов", - подчеркнул спортивный директор.





Он отметил, что "в Сочи состоялся первый в мире футбольный ультрамарафон".





По словам Фунтякова, параллельно с основным суточным розыгрышем прошли соревнования среди любительских команд города на Кубок главы города Сочи Алексея Копайгородского.







