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Борис Тасман: «Предает сама Прокопенко – своих коллег по спорту и своих соотечественников, которых фашистскими методами принуждают молчать»

Белорусский журналист Борис Тасман прокомментировал слова спортсменки Анастасии Прокопенко.

«На собрании сторонников Лукашенко, прошедшем на «Минск-Арене», призер Олимпийских игр по современному пятиборью Анастасия Прокопенко заявила: «нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма без того, что вы не знаете...»

Лет 10-12 назад та же Настя тогда еще Самусевич со товарищи подписала письмо против главного тренера сборной Валентина  Рогова, в котором атлеты обвиняли наставника в нарушении спортивного принципа, в несправедливом отношении к ученикам их тренера Ткаченко и других грехах..Тогдашний главред «Прессбола» Бережков попросил меня подготовить «открытое письмо» к печати. Оно было опубликовано. То есть, когда госпоже Прокопенко выгодно, она письма в газету подписывает. Ей можно. А другие, делая то же самое, по ее мнению «предают»...

На мой взгляд, предает сама Прокопенко – своих коллег по спорту и своих соотечественников, которых обманули на выборах и фашистскими методами принуждают молчать, словно бессловесных рабов. Но вы-то, Настя, не молчали, хотя тогда речь шла о гораздо менее значимых вещах...

Какой Насте верить – Самусевич или Прокопенко?» – написал Тасман в Facebook.
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