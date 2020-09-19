«На собрании сторонников Лукашенко, прошедшем на «Минск-Арене», призер Олимпийских игр по современному пятиборью Анастасия Прокопенко заявила: «нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма без того, что вы не знаете...»





Лет 10-12 назад та же Настя тогда еще Самусевич со товарищи подписала письмо против главного тренера сборной Валентина Рогова, в котором атлеты обвиняли наставника в нарушении спортивного принципа, в несправедливом отношении к ученикам их тренера Ткаченко и других грехах..Тогдашний главред «Прессбола» Бережков попросил меня подготовить «открытое письмо» к печати. Оно было опубликовано. То есть, когда госпоже Прокопенко выгодно, она письма в газету подписывает. Ей можно. А другие, делая то же самое, по ее мнению «предают»...





На мой взгляд, предает сама Прокопенко – своих коллег по спорту и своих соотечественников, которых обманули на выборах и фашистскими методами принуждают молчать, словно бессловесных рабов. Но вы-то, Настя, не молчали, хотя тогда речь шла о гораздо менее значимых вещах...





Какой Насте верить – Самусевич или Прокопенко?» – написал Тасман в Facebook.